Mercado começa semana decisiva com o “pé esquerdo”

O mercado parece começar a semana com o “pé esquerdo”. As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em baixa na manhã desta segunda-feira, 19. No radar dos investidores, as reuniões dos bancos centrais americano e brasileiro na próxima quarta-feira, 21. Nos EUA, a expectativa é de uma elevação de 0,75 ponto percentual nos juros, mas já não se descarta um aumento de 1 ponto percentual. Já aqui no Brasil, o consenso de mercado é de estabilidade, de manutenção dos juros no atual patamar de 13,75%, mas a probabilidade de uma nova alta residual parece ganhar força. “Três pontos conspiram para mais uma alta na Selic: juros em alta nos EUA, o que pressiona o real; o pleito de outubro que tende a ser tumultuado dada a polarização existente; a queda da inflação que é artificial no sentido que foi atingida via medidas fiscais. Dito isso, não nos surpreenderia uma nova alta na taxa básica, mesmo que mantenhamos a perspectiva de manutenção”, avalia André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos. Em outras palavras, a falta de previsibilidade parece estressar os mercados mais uma vez.

