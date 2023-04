Mercado assiste à viagem de Lula à China e à resiliência da inflação

A semana nos mercados brasileiros se inicia com os olhos para o outro lado do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarcam para a China nesta terça-feira, 11, depois de atraso decorrente de um quadro de pneumonia do presidente. A ida a China deve atrasar a apresentação do texto do novo arcabouço fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias — que devem ser enviados em conjunto. Em paralelo, o Boletim Focus do Banco Central aponta que alta nas projeções para a inflação pela segunda semana consecutiva — a estimativa é de 5,98% em 2023.

