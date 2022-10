Mercado acorda de ressaca depois de eleição de Lula

O futuro do Ibovespa despenca 2,6% antes da bolsa abrir depois de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer a eleição presidencial. Os futuros da Petrobras em Nova York desabam quase 10%. Os investidores precificam que a gestão das estatais melhorou durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e que existe um grande ponto de interrogação sobre as intenções de Lula. O discurso de vitória, mais parecido com um discurso de posse, trouxe, novamente, o desejo por diálogo e responsabilidade fiscal de Lula, mas pouco elucidou as dúvidas que pairam o mercado desde o início da eleição. O recado foi dado, e os investidores aguardam as diretrizes e, principalmente, os nomes que vão compor o governo petista em 2023. Até lá, o clima de incerteza e de fim de festa deve assolar os ativos brasileiros.

Siga o Radar Econômico no Twitter