Meirelles afirma que apoio a Lula se baseia em resultados de gestão

Presidente do Banco Central durante as gestões de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Henrique Meirelles declarou seu apoio público ao candidato do PT em evento realizado nesta segunda-feira, 19, em São Paulo. Em entrevista ao Radar Econômico, Meirelles afirma que seu apoio se baseia em resultados. “Na minha carreira e na minha vida, me baseio por resultados. O governo Lula foi um período de muito sucesso, criamos empregos, milhões de brasileiros saíram da pobreza. Como acredito em resultados, comparo aos atuais e cheguei a conclusão de que é uma boa opção”, afirmou. “No período em que trabalhei junto no governo com Lula, o resultado não podia ser melhor. Atendi o convite dele”, diz. Acostumado a dizer que “não trabalha com hipóteses”, Meirelles reiterou o discurso quando indagado se ocuparia o cargo de ministro da Fazenda em uma eventual gestão de Lula. “É uma hipótese e vamos conversando”, afirmou.

