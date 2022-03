Medo de inflação e juros fala mais alto que a guerra e derrubam a bolsa

VEJA Mercado | Fechamento | 11 de março.

Se existe uma coisa que deixa o mercado apavorado, é juro alto. E com o reajuste da gasolina e a escalada das commodities no mercado internacional por causa da guerra, os investidores temem que a inflação não arrefeça como eles imaginavam e pesem na curva de juros. O Ibovespa fechou em queda de 1,72%, aos 111.713 pontos, e o dólar subiu 0,76%, a 5,05 reais. As bolsas internacionais fecharam em alta depois do presidente russo, Vladimir Putin, dizer que houve “mudanças positivas” nas negociações com a Ucrânia para o fim da guerra. Mais uma vez o mercado enxerga os conflitos perto do fim, mas agora com um pé atrás. Índices como o FTSE 100, de Londres, e o Nasdaq, de Nova York, até subiram, mas menos de 1%. Por aqui, as construtoras puxaram o Ibovespa para baixo depois de reportarem resultados que decepcionaram o mercado. Além disso, o combo inflação e juros pesa aina mais nesse setor. MRV e Eztec afundaram 11,8% e 6,9%, nessa ordem. A Petrobras caiu 3,6% depois do governo federal notificar a companhia sobre os recentes reajustes nos combustíveis. Os investidores temem mais do que nunca que haja uma interferência na política de preços da companhia.

