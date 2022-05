Médico acionista do Itaú se posiciona nas redes contra Bolsonaro

O médico pediatra José Luiz Egydio Setubal é acionista do Itaú, ligado à filantropia e presidente da Fundação que leva seu nome e administra o Hospital Sabará, em São Paulo, um dos hospitais referências em pediatria no país. Nos últimos dias, o médico tem travado um debate na sua rede Linked In sobre o que pensa do governo Bolsonaro, atraindo para a discussão alguns apoiadores do presidente. José Luiz diz que eles têm todo o direito de votar em Bolsonaro, mas que não votará de jeito nenhum. “Espero ter opção melhor do que Lula. Mas entre os dois votarei no Lula”. Ele diz ainda que Geraldo Alckmin é um contraponto. Um dos interlocutores chega a se perguntar por que os bancos têm ojeriza a Bolsonaro e José Luiz responde prontamente: “Sou médico. Tem que perguntar pros bancos”.

O médico parece ter preferência por João Doria, pelo que se pode observar de suas publicações. Entre os posts, o que gerou o maior debate foi um link para uma reportagem da Folha de São Paulo que mostra, com dados, que o governo Bolsonaro derrubou investimentos em infraestrutura e afugentou os estrangeiros. Em uma das respostas a um dos interlocutores que rebatia os números da Folha, o médico diz: “Devo estar mal informado. Só consigo ver um monte de besteiras realizadas. A inflação é a maior dos últimos 15 anos, o desemprego é de 12 milhões de pessoas, os salários são os mais baixos da história, as taxas de crescimento dos 4 anos de governo serão as mais baixas dos últimos tempos, o desmatamento é o maior, a mortalidade infantil voltou a subir, as taxas de vacinação estão caindo, a fome está aumentando, a pobreza voltou a crescer, o nível de crianças e jovens fora da escola aumentou, a imagem do país está uma vergonha. Isso é o que eu vejo, não com ódio, mas com tristeza.”

