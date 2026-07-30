MD Capital vence disputa por banco português no Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A MD Capital venceu a disputa pela compra de 100% do Banco Caixa Geral Brasil, braço local do grupo estatal português Caixa Geral de Depósitos (CGD). A gestora superou concorrentes como a Nu Financeira, do Nubank, e a Garantia Capital.

A operação é estimada em cerca de R$ 250 milhões, incluindo a assunção ou o refinanciamento de dívidas mantidas pelo banco com a matriz portuguesa. O valor efetivamente desembolsado pelas ações deve ser bem menor, entre R$ 30 milhões e R$ 70 milhões.

No fim de 2025, o banco tinha patrimônio líquido de R$ 301,5 milhões, mas acumulava R$ 421,1 milhões em empréstimos tomados com empresas do grupo CGD. Desse total, R$ 180,7 milhões eram devidos diretamente à matriz em Lisboa.

A venda encerra um plano de desinvestimento internacional conduzido há quase uma década pela Caixa Geral de Depósitos. O banco estatal decidiu concentrar sua operação no mercado português.

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A conclusão do negócio ainda depende das aprovações regulatórias, incluindo a do Banco Central.