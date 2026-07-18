Martha Leonardis leva NewCo a Lisboa e mira Chile e Oriente Médio

Menos de dois anos depois de fundar a NewCo, Martha Leonardis iniciou a expansão internacional da boutique de networking e assessoria estratégica. A empresa abriu em Lisboa seu primeiro hub fora do Brasil e já prepara a chegada a outros dois mercados: Chile e Oriente Médio.

O escritório português, instalado na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa, será a base da NewCo para operações na Europa. A estrutura também deverá apoiar clientes interessados em transações e oportunidades de crescimento no Golfo, na Ásia e nas Américas.

O movimento amplia o escopo de atuação da empresa, que vem reforçando sua capacidade de execução em fusões e aquisições, captação de recursos e parcerias estratégicas. O foco está especialmente nas companhias de médio porte que pretendem crescer fora do Brasil ou buscar investidores internacionais.

“Essa expansão responde à crescente procura de empresas, empreendedores e investidores por assessoria de alto nível e com profundo conhecimento e experiência em expansão internacional, fusões e aquisições, captação e parcerias estratégicas”, afirma Martha.

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O Chile deverá receber o próximo escritório. A avaliação da executiva é que a estabilidade e a robustez macroeconômica do país o transformaram em uma porta de entrada relevante para investimentos na região. “É um grande polo de investimento com interesse no Brasil. É por isso que este será nosso próximo hub de crescimento, conectando capital e investimentos brasileiros à América Latina”, diz.

Para comandar a operação europeia, a NewCo contratou Bruno Guapo Garcao como strategic partner. O executivo acumula mais de duas décadas de experiência em investment banking, M&A e desenvolvimento corporativo, com participação em mais de US$ 10 bilhões em transações. Seu currículo inclui BES Investimento, Amcor e ASSA ABLOY.

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No Brasil, a área de assessoria financeira é liderada por Giulio O. Lattari, partner e head de M&A. Com passagens por BTG Pactual, Citi e Deutsche Bank, ele está na NewCo desde meados de 2025. A boutique também contratou profissionais oriundos do J.P. Morgan e do Bradesco e pretende ampliar a realização de roadshows com empresas de diferentes regiões do país.