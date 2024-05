Marka Prime adquire empresa do Grupo Cyrela

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A incorporadora Marka Prime anunciou a aquisição da Cyrela Rosa, empresa controlada pelo Grupo Cyrela. O valor da operação não foi divulgado. O escritório Machado Associados assessorou a operação.

Originalmente, a Cyrela Rosa foi concebida como um veículo destinado à exploração de um galpão logístico de alto padrão em colaboração com o Grupo Marka Prime. Com mais de 35 mil metros quadrados de área bruta locável e uma classificação AAA, o empreendimento imobiliário, já em fase final de construção, seria de 400 milhões de reais, por meio da gestora Cy Capital. “O Grupo Marka Prime demonstra sua capacidade de identificar oportunidades de negócios promissoras e abre novas perspectivas de crescimento e expansão em um mercado cada vez mais competitivo”, diz Rubens Bezerra Filho, sócio do Machado Associados, que liderou a operação.

A transação foi conduzida por uma das afiliadas do Grupo Marka Prime, a MK Properties. Do lado do Grupo Cyrela, a assessoria legal foi feita pelo Stocche Forbes Advogados.