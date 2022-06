Marisa vai levar energia limpa a todas as lojas de rua em pacto com Raízen

As Lojas Marisa fecham um acordo com a Raízen para levar energia renovável a todas unidades de rua do grupo até o final de 2023. A parceria vale para 35 unidades da empresa e o acordo vai responder por todo o consumo dessas lojas.

Pelo contrato, a Marisa vai comprar a energia limpa distribuída pela Raízen, ou seja, não necessariamente haverá a instalação de painéis solares nas unidades, mas todo o consumo das lojas de rua será atendido por fontes como eólica e solar. “A parte de distribuição, fiação e instalação ainda será da concessionária, mas o consumo será 100% de energia limpa. Somente as lojas de shoppings centers não fazem parte desse plano porque a energia elétrica não está sob nossa gestão”, explica Rafael Rocha, diretor de logística e engenharia da Marisa. As outras 204 lojas de rua do grupo já estão inseridas no mercado livre de energia.

