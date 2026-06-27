Marcopolo colhe os frutos de sua aposta no Rio

A gaúcha Marcopolo colhe os frutos da filial própria no Rio de Janeiro. Depois de equipar 83% do BRT carioca, a fabricante de carrocerias de ônibus viu as vendas ao mercado privado local saltarem 260% desde 2022. A operação fluminense faturou 333 milhões de reais em 2025. A receita da empresa como um todo foi de 2,6 bilhões de reais no ano passado.

A meta da Marcopolo no Rio é ultrapassar 800 carrocerias privadas até 2030 e liderar a transição ecológica na região. “O Rio é um elo receptor e validador de tecnologias de emissão zero”, diz o CEO André Armaganijan.