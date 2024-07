Marca de comida japonesa vai começar a trazer produtos ao Brasil neste ano

Com 2,5 bilhões de dólares de faturamento anual, o grupo japonês Takara está vindo para o Brasil. Sua distribuidora de alimentos Keta Foods iniciará operação por aqui até o fim do ano. O processo está com a consultoria How2Go, especializada em internacionalização de empresas. Marcelo Vitali, diretor da How2Go no Brasil, conta que a consultoria se aproximou da Keta Foods através de sua operação em Portugal, onde a nacionalização já foi realizada e de onde virão parte dos produtos a serem importados pelo Brasil. “De forma geral, na Europa, há uma perspectiva positiva em relação à economia brasileira. Nosso escritório anda bastante movimentado”, diz. A princípio, a Keta Foods vai trazer itens como massas, arroz e molhos ao Brasil, mas já iniciou um plano para a importação de produtos de origem animal. “É um processo um pouco mais longo que depende de algumas certificações, de uma série de procedimentos que já estamos começando”, diz Vitali.