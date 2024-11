Maratona de Leilões SP: Nova Raposo prevê carbono zero

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A concessão de 92 km de rodovias do Lote Nova Raposo, do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP), prevê a redução e compensação de emissão de CO2. Os estudos foram feitos com base nos requisitos da legislação federal, estadual e municipais, além das Diretrizes Gerais de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da IFC (International Finance Corporation). O leilão da rodovia acontece na próxima quinta, 28, na B3.

CCR, EPR, Ecorodovias e Via Appia estão na disputa, segundo fontes. Investimentos previstos são de 7,9 bilhões de reais.

A concessão da Nova Raposo encerra a Maratona de Leilões 2024 do Governo de São Paulo. Ao todo, já são 25 projetos qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP), com uma carteira que soma mais de 500 bilhões de reais em investimentos.