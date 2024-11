Maratona de Leilões: Governo de SP prevê R$ 300 bilhões em investimentos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O governador Tarcísio de Freitas está otimista com os resultados do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP), que, por meio da Maratona de Leilões, já arrecadou mais de 300 bilhões de reais em concessões com a iniciativa privada, em 2024. Este montante inclui a privatização da Sabesp, considerada a “joia da coroa” e que atraiu mais de 260 bilhões de reais, além de projetos como o Trem Intercidades (TIC) Campinas, o Lote Litoral Paulista e a Emae.

O governo espera que esses investimentos gerem mais de 50 mil empregos diretos e indiretos com novas estradas e transporte ferroviário. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também projeta mais 420 bilhões de reais em aplicações do setor privado nos setores da indústria e infraestrutura. A expectativa é superar a marca de meio trilhão até 2026.

O último leilão da Maratona 2024 está agendado para 28 de novembro, com a concessão da Nova Raposo.

Para 2025, já estão previstos os pregões do Lote Alto Tietê (linhas 11-12-13 de trens metropolitanos), Travessias hídricas, PPP da Habitação, Lote Paranapanema, Linhas 10-14 da CPTM, novo Centro Administrativo Campos Elíseos e o Túnel Santos-Guarujá.