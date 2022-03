Medo de que Bolsonaro controle a gasolina afeta ações da Petrobras

Os analistas do UBS BB avaliam que a Petrobras ainda não deve repassar os recentes aumentos na cotação do petróleo aos consumidores. Para os analistas Luiz Carvalho, Matheus Enfeldt e Tasso Vasconcellos, o custo político e a volatilidade do petróleo são dois fatores que devem impedir a companhia de aumentar a gasolina e o diesel por aqui. Eles estimam que os combustíveis estão 30% defasados em relação aos preços internacionais. “Acreditamos que manter os preços internos temporariamente abaixo da paridade de importação seria menos negativo do que um potencial retrocesso após um aumento”, segundo os analistas.

Fato é que o mercado também teme que o presidente Jair Bolsonaro intervenha na política de preços da companhia conforme as eleições se aproximam. “Mesmo sendo uma empresa com excelentes resultados e que distribui bons dividendos, o investidor sempre fica com um pé atrás porque existe um risco político muito grande em cima da companhia, sobretudo quando a gasolina sobe ou quando tem eleição. Nesse caso, vivemos uma ‘tempestade perfeita’ para mudanças que podem desagradar os acionistas”, avalia Lucas Mastronomico, operador de renda variável da B.Side Investimentos.

Às 15h40, as ações da Petrobras negociavam em queda de de 0,88%, mesmo com o petróleo brent na casa dos 112 dólares o barril. Outras petrolíferas como 3R Petroleum e PetroRio subiam 1,33% e 0,91%, nessa ordem.

