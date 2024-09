Mansão de proprietários de metalúrgica vai a leilão por R$ 12 milhões

Uma mansão pertencente aos antigos proprietários da Tecnomecânica Pries, tradicional metalúrgica de Sorocaba, no interior de São Paulo, vai a leilão judicial no próximo dia 9 de setembro. O imóvel com mais de 2 mil m² de área construída será ofertado com lance inicial de 12,6 milhões de reais. A primeira fase do certame, determinado pela Justiça, será realizada pela plataforma Positivo Leilões e terá duração de quatro dias. A decisão judicial que determinou a penhora do bem é definitiva, não cabendo mais recursos.

O valor arrecadado visa angariar recursos para pagar dívidas com um credor da empresa, que está em recuperação judicial desde 2015. Ao todo, a dívida gira em torno de 52 milhões de reais.