Manobra do governo para vender Petrobras em 2022 é “improvável”, diz Citi

Uma possível manobra do governo federal para vender suas ações da Petrobras ainda em 2022 e, assim, deixar o controle da companhia, é vista como “improvável” pelos analistas do banco Citi. A proposta seria converter os papéis preferenciais pertencentes ao governo em ordinários, transformando o poder público em acionista minoritário da empresa, sem o controle da companhia. Com isso, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe poderiam argumentar que não possuem poder algum sobre os rumos da Petrobras em caso de novos reajustes dos combustíveis.

Os analistas do Citi consideraram a proposta como “improvável” a curto prazo porque a companhia precisaria vender ativos para não se transformar em um monopólio privado. Mas eles afirmam que as outras manobras, como uma eventual CPI contra a empresa e mudanças na Lei das Estatais para abandonar a paridade com os preços internacionais, aumentam a percepção de risco para os investidores, mesmo com a boa alocação de capital da Petrobras e a expectativa de dividendos de até 100 bilhões de reais em 2022.

