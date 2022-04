Mais uma surpresa: o setor de serviços não cresceu

VEJA Mercado | Abertura | 12 de abril.

Depois que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, expressou sua surpresa com o quanto a inflação subiu em março, os investidores estão ainda mais atentos a qualquer novo dado da economia. E eis que nesta terça-feira veio a outra surpresa: o setor de serviços não cresceu. A Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, que dá a letra de como a economia vem desempenhando, mostra que em fevereiro o setor teve uma queda de 0,2% contra todas as expectativas. As apostas eram de que o PMS de fevereiro subisse 0,7%. No ano, a expectativa era que subisse 8,6%. Na realidade, subiu 5,4%.

Outro dado que vai influenciar o mercado virá dos Estados Unidos. Por volta das 9h30min, será divulgado o relatório de inflação que deve definir se o Fed será mais agressivo ainda na alta dos juros americanos. Esse dado é o que mais influencia os mercados já que o juro americano define a alocação mundial de recursos.

E para fechar o círculo, está o petróleo que ontem caiu abaixo dos 100 dólares. Bastou Xangai começar a reabrir depois do lockdown para imediatamente as cotações responderem e o petróleo já está novamente acima de 100 dólares. O petróleo sobe por causa da guerra na Ucrânia, mas cai quando a China faz lockdown, já que isso influencia diretamente a economia mundial e não só a chinesa

