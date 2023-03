Mais um remanescente do governo Bolsonaro tenta se segurar no cargo

Em meio à ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de fazer um pente fino nos cargos ocupados por bolsonaristas em órgãos públicos, o presidente da BB Seguridade — ligada ao Banco do Brasil —, Ulisses Assis, comentou com colegas que tenta se manter no cargo, com o apoio dos do deputado e pastor evangélico Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Ribeiro coordena o apoio junto com outros deputados evangélicos do Rio de Janeiro. O parlamentar também tenta fazer valer o fato de ser conterrâneo da presidente do banco, Tarciana Medeiros.

Durante a gestão Jair Bolsonaro, um pastor amigo do primogênito senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi o responsável pela indicação do ex-presidente do banco Fausto Ribeiro — que por sua vez indicou Ulisses Silva para Presidir o BB Seguridade. Os sobreviventes do Bolsonarismo continuam procurando pontos de sustentação no governo petista.

