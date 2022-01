Mais um dia de turbulência à espera do Fed e da confiança do consumidor

VEJA Mercado | Abertura | 25 de janeiro.

Em pleno feriado da cidade de São Paulo, a bolsa vai funcionar normalmente e tem tudo para seguir a tensão que já se instalou nos Estados Unidos onde os investidores aguardam ansiosamente o resultado da reunião do Fed, que começa nesta terça-feira e termina amanhã, e vai decidir o futuro do mundo. Quando os juros no país começam a subir e a que nível? Os futuros já operam em queda por lá nesta manhã, indicando um pregão turbulento. Ontem, a Nasdaq chegou a cair 5% e acabou fechando no positivo. Ou seja, é preciso pulso firme para surfar no mercado nestes dias.

Por aqui, os olhos se voltam para o recém divulgado dado da FGV que mede a confiança do consumidor. O índice que chegou a ficar estável em dezembro, caiu 1,4 ponto em janeiro, para 74,1 pontos.