Mais quatro empresas desistem de fazer IPO na bolsa

A francesa de cosméticos Coty, que responde por marcas como Monange, Cenoura & Bronze e Bozzano, a loja online de pneus Cantu Store, a varejista Cencosud e a provedora de serviços de computação Claranet desistiram nesta quinta-feira, 20, do IPO na B3, a bolsa brasileira. As quatro empresas se juntam a Ammo Varejo, Dori Alimentos, Environmental ESG, Fulwood, Monte Rodovias e Vero Internet na extensa lista de 10 companhias que já desistiram de abrir capital na bolsa só no ano de 2022. O pessimismo tem justificativa. Em 2021, mais da metade das ofertas saíram no piso da faixa de preço ou abaixo dela, revelando que a expectativa dos gestores foi frustrada na maior parte dos IPOs do ano passado, sobretudo no segundo semestre. O cenário de elevação de juros, de fim dos estímulos nas economias globais e de intensa volatilidade provocada pelo ano eleitoral também devem pesar contra a abertura de capital no Brasil, que registrou, só em 2021, o recorde de 45 novas empresas listadas na B3.

