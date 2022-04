Mais imposto para bancos, produção da indústria, recessão nos EUA

VEJA Mercado | Abertura | 1 de abril.

Apesar do vaivém de notícias da terceira via, com a desistência do Moro e desistência da desistência do Dória, a política parece não preocupar tanto os investidores. A semana fecha mesmo é com notícias mais concretas do atual governo que podem impactar diretamente as ações do setor financeiro. O governo estuda aumentar os impostos para bancos e assim bancar o Refis dos pequenos negócios. Além disso, os servidores do Banco Central começam uma greve hoje para pressionar o governo.

Na indústria, a notícia é a de que o IPI não será ainda mais reduzido, como anunciou Paulo Guedes. Além disso, o IBGE divulgou que a produção cresceu 0,7% em fevereiro, mas ainda continua abaixo do nível pré-pandemia. De qualquer forma, o número ficou um pouco acima da expectativa do mercado que esperava 0,5%.

Nos Estados Unidos, os investidores já estão atentos a uma possível recessão. Nesta semana, a curva de rendimentos dos títulos do Tesouro de 2 e 10 anos se inverteram pela primeira vez desde 2019, o que pode ser um sinal de recessão a caminho. Mas ainda no futuro. Por enquanto, os investidores estão também atentos aos dados de emprego do país que serão divulgados hoje.

