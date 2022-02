Mais de 20 milhões de pessoas já consultaram BC sobre dinheiro esquecido

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Todo mundo está atrás de um dinheirinho. Prova disso é o número de acessos ao novo sistema criado pelo Banco Central para que as pessoas consultem dinheiro que tenham esquecido nos bancos ao longo dos anos. Mal entrou no ar e já recebeu mais mais de 20 milhões de consultas de CPFs e CNPJs. Vale reforçar que único site que pode ser usado para esta consulta é o https://valoresareceber.bcb.gov.br/ . O BC informa que o site está funcionando normalmente sem qualquer instabilidade. Logo que lançou o sistema, a procura foi tamanha que o site ficou por dias fora do ar.

