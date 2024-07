Mais de 1,7 milhão de clientes do Nubank estão poupando para viajar

A priorização do gasto com viagens desponta entre clientes do banco Nubank, com mais de 1,7 milhão deles poupando dinheiro com vista a esse período de lazer. O dado se refere ao uso de “Caixinhas”, uma funcionalidade do banco digital na qual o usuário deposita recursos para serem utilizados posteriormente em alguma meta pessoal. No final de junho, as Caixinhas dedicadas à realização de viagens representavam 10% do montante total investido pelos clientes do banco através da modalidade, segundo levantamento do Nubank.

As Caixinhas foram lançadas no aplicativo do banco há cerca de 2 anos e são utilizadas por 17 milhões de clientes atualmente. No último ano, o número de pessoas com dinheiro guardado cresceu 136%. Já o montante total alocado em Caixinhas chegou a 25 bilhões de reais ao final de 2023, quase quadruplicando em relação ao ano anterior.