Mais de 13 mil trabalhadores apresentaram atestado de dengue até maio

Mais de 13,5 mil trabalhadores apresentaram atestado médico de dengue entre janeiro e maio de 2024, resultando em 2,9 mil dias de afastamento. O dado é da VR, empresa voltada à gerência da relação entre funcionários e empregadores. O país já contabiliza mais de 6,1 milhões de casos prováveis de dengue e 4.250 mortes pela doença até julho, segundo o Ministério da Saúde. Outros 2.730 óbitos estão sendo investigados como possíveis decorrências de dengue.

A base de dados da VR analisada para o levantamento contempla 28 mil empresas de todo o Brasil, sendo 90% delas micro e pequenas empresas, com a gestão do ponto de 1 milhão de trabalhadores brasileiros. Ainda segundo o levantamento, os setores mais impactados são: construção e imobiliárias (16% dos casos), varejo (15%) e indústria (10%). “Um único trabalhador ausente pode comprometer muito o resultado do pequeno negócio”, diz Priscila Abondanza, diretora de experiência do cliente PJ da companhia.