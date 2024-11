Fórmula 1: Mais de 100 mil pessoas foram de trem para Interlagos

De acordo com a ViaMobilidade, cerca de 108 mil pessoas utilizaram os trens (expresso e regular) para chegar a Interlagos durante os três dias do Grande Prêmio de São Paulo. Esse volume representa cerca de 37% do público total presente no evento. Se essas mesmas pessoas tivessem ido de carro (com quatro ocupantes cada), o congestionamento na região sofreria um acréscimo de aproximadamente 40 km, o equivalente a mais de nove voltas no circuito de Interlagos.

Somente no dia da corrida, 3, a Estação Autódromo registrou um aumento de 729% na quantidade de clientes, se comparado com o domingo da semana anterior. Nos dias 1 a 3 de novembro, o Expresso GP SP, que operou pela primeira vez neste ano, realizou um total 51 viagens, ou 1 020 km.

Além disso, os trens da concessionária que operam na Linha 9-Esmeralda realizaram outras 114 viagens extras, num total de 2 888 km percorridos nos três dias de evento. No domingo, por exemplo, foi registrado um total de 56 viagens extras em relação ao programado para atender especialmente os fãs do automobilismo.