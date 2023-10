Maioria dos brasileiros acredita em melhora da economia no curto prazo

Atualizado em 25 out 2023, 08h55 - Publicado em 25 out 2023, 11h31

Por Felipe Erlich Atualizado em 25 out 2023, 08h55 - Publicado em 25 out 2023, 11h31

A maioria dos brasileiros, cerca de 53%, está otimista com o cenário econômico para os próximos seis meses. A perspectiva de melhora no período se contrasta com a de 22% das pessoas, que creem em uma economia pior no início de 2024. Outros 21% apostam na estabilidade. Os dados foram encomendados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e levantados pela FSB Holding, através de mais de 2 mil entrevistas conduzidas em setembro. Todos os recortes demográficos pesquisados estão mais otimistas do que pessimistas em relação à economia no curto prazo. Contudo, são apontadas discrepâncias consideráveis no patamar desse otimismo a depender do segmento.

Os mais otimistas são os idosos, além de parcelas do eleitorado historicamente alinhadas a governos do Partido dos Trabalhadores (PT), como quem possui até o ensino fundamental e os moradores do Nordeste. Cerca de 61% a 62% desses declaram estar otimistas. Na outra ponta, pessoas com renda familiar superior a cinco salários-mínimos, adultos de 25 a 40 anos e moradores das regiões Norte e Centro-Oeste, com entre 28% e 29% desses se declarando pessimistas — patamar ligeiramente maior que a média, de 22%.

Siga o Radar Econômico no Twitter