Maior rede de escolas bilíngues quer filial em cidade onde nasceu Lula

Maior rede de escolas bilíngues do mundo, a Maple Bear quer ingressar no mercado de Garanhuns, em Pernambuco, e Alagoinhas, no estado da Bahia, em 2022. A primeira é a cidade onde nasceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. De acordo com a empresa, o movimento irá gerar um investimento de 4 milhões de reais e cerca de 40 empregos diretos nas cidades. Atualmente, o Nordeste conta com 19 escolas da rede canadense em operação. Durante o mês de julho, representantes da rede irão se reunir presencialmente com investidores interessados em abrir escolas nas localidades.

De acordo com dados do IBGE, Garanhuns conta com uma população de mais de 141 mil habitantes. O município se destaca pela pecuária leiteira, além do cultivo de café, feijão, milho, frutas e hortaliças, e também na floricultura. A cidade é considerada polo educacional do agreste pernambucano, recebendo alunos de diversas regiões. Ainda segundo o censo, a taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos é de 96,8%, registrando uma média de 21 mil matrículas no Ensino Fundamental em 2021. Com relação ao número de estabelecimentos educacionais, Garanhuns conta com 84 escolas de Ensino Fundamental e 19 de Ensino Médio.