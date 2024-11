Maior Black Friday da história exige desconto agressivo, diz CEO do KaBuM!

VEJA S/A | episódio 56.

Julio Cesar Trajano, presidente do e-commerce de produtos eletrônicos KaBuM!, é o convidado desta edição do programa VEJA S/A. O executivo é sobrinho de Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza, que é o proprietário da plataforma. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, ele fala sobre suas experiências na Netshoes e na Época Cosméticos, que também pertencem ao grupo, e fala sobre os planos do KaBuM! para a Black Friday de 2024. Trajano promete o maior faturamento da história da empresa para a data — e diz que os planos exigem descontos agressivos e à altura de seus objetivos. Ele revela que começou a planejar a Black Friday de 2024 há um ano e que a data coloca à prova um ano inteiro de trabalho de sua equipe. A diluição do evento para todo o mês de novembro é uma das estratégias para garantir os melhores resultados possíveis. O executivo fala ainda sobre os investimentos em lojas físicas, os efeitos da variação cambial nos negócios, o novo normal dos preços dos eletrônicos e o imbróglio envolvendo os fundadores da empresa. O VEJA S/A está no ar todas às terças-feiras, às 11h.

