Magda Chambriard: o que pensa a possível nova presidente da Petrobras

Apontada como possível sucessora de Jean Paul Prates à frente da Petrobras, Magda Chambriard é muito ativa nas redes sociais. Em artigo, a ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no governo Dilma Rousseff (PT) alertou que “a empresa precisa se preocupar mais com o desenvolvimento do país em que está inserida”. Segundo ela, a Petrobras deveria direcionar ao estado do Rio de Janeiro, com quase a totalidade dos recursos petrolíferos do pré-sal, “uma fatia de seus investimentos um pouco maior do que a que vem sendo destinada”. “A queda dos investimentos na indústria do petróleo, em meados de 2014, foi devastadora”, escreveu.

No Plano de Negócios da companhia para o período de 2024-2028, a Petrobras comprometeu-se a investir 31% a mais do que o estimado no plano anterior. Em artigo, Chambriard sugere investir em estaleiros. “No Rio de Janeiro, mais de 10 estaleiros estão ociosos, enquanto o estado necessita seriamente alocar sua mão-de-obra produtiva”, escreve. “A construção de um petroleiro pode alocar cerca de 2 000 pessoas. A de um barco de apoio simples, mais de 1 000”, prossegue. “A estatal não poderia ter a dimensão atual sem a mão forte de um governo que a fez crescer abruptamente”, completa.