Magalu, Via e Americanas despencam em bloco na bolsa. Entenda o motivo

As ações do setor de varejo despencam em bloco na manhã desta sexta-feira, 8, na bolsa de valores de São Paulo. Via cai mais de 6%, Magalu cai quase 6%, Americanas cai 5,5%. Os investidores respondem à divulgação do IPCA nesta manhã que registrou a maior inflação para um mês de março em toda a história do Plano Real e mais alta do que o previsto pelo mercado. Com isso, os juros futuros subiram e, na bolsa, por consequência, as varejistas caem.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.