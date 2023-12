Magalu mantém imóvel de fundadores do Kabum! apesar de embate na Justiça

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A relação entre o Magazine Luiza e os fundadores do Kabum!, que se estranham na Justiça, não impede o aluguel de um galpão de propriedade dos irmãos Leandro e Thiago Ramos, em Limeira (SP). Em outubro, a varejista pediu para renovar o contrato de locação por mais 36 meses. O Magalu alega que investiu 500 mil reais no imóvel que abriga os estúdios da TV Kabum!. Ou seja: a renovação faz sentido do ponto de vista comercial.

Siga o Radar Econômico no Twitter