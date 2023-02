Lula volta a mirar na Eletrobras e mercado reage

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a apontar sua mira para a empresa recém-privatizada de energia Eletrobras. Em mensagem presidencial na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, Lula menciona que o governo não concorda com a privatização e mencionou possíveis medidas para compensar consequências negativas. Por fim, citou que o governo gostaria de ter maior influência sobre ela. Em entrevista à RedeTV na noite da última quinta-feira, 2, a companhia também foi um assunto destacado pelo presidente. Lula disse que a companhia precisa “recuperar o papel como patrimônio do povo”. No mercado financeiro, os investidores reagem. Na quinta, as ações fecharam em queda de 2%. Por volta das 13h desta sexta-feira, 3, os papéis tinham nova sessão de baixa, desta vez de 1,6%.

Alguns analistas lembram das chamadas “pílulas de veneno” da privatização da Eletrobras que tornam muito caras e altamente improváveis quaisquer tentativas de reversão do processo pelo governo federal. Ainda assim, existe o temor de que interferências políticas nas legislações prejudiquem a companhia. Um caso conhecido é o da MP 579, promulgada em 2012 pela então presidente Dilma Rousseff, que passou a remunerar as usinas que aceitavam prorrogar as concessões apenas pela operação e manutenção dos equipamentos, e não mais pelo valor da venda de energia. À época, a conta de luz caiu 20%, mas houve um efeito reverso em que o custo de geração disparou e as contas passaram a ser reajustadas acima da inflação a partir de 2015.

“Pode demorar, mas as consequências de mudanças inesperadas na lei e interferências políticas acabam se tornando uma realidade negativa, como visto no caso da MP 579. Essa medida evitou grandes investimentos no setor por quase quatro anos e aumentou as tarifas (dada a aversão ao risco e nenhum investimento)”, alertam os analistas do Credit Suisse.

