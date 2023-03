Lula volta a aterrorizar Eletrobras enquanto empresa tenta se estruturar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a disparar contra a privatização da Eletrobras, mas desta vez subiu o tom e mandou um recado como nunca tinha feito antes. “Não vai ficar por isso mesmo”, desafiou o presidente em entrevista ao portal Brasil 247 na manhã desta terça-feira, 21. Por volta das 13h30, as ações da empresa recuavam 2%. No acumulado do ano, a desvalorização é de incríveis 26%. As sucessivas promessas do presidente de reverter a desestatização da companhia elétrica e os resultados financeiros ainda pouco animadores pressionam os papéis no mercado. Ainda assim, uma reestatização é vista como improvável. O contrato de privatização da Eletrobras prevê que, para formar maioria, qualquer acionista precisaria desembolsar um prêmio de 200% sobre o maior preço nos últimos 500 pregões. Tal movimento envolveria um custo de mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos.

