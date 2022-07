Lula tenta faturar em cima do novo auxílio de R$ 600

O ex-presidente Lula tenta capitalizar nas redes sociais o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, como aprovado ontem pelo Senado na PEC dos Auxílios. A oposição votou em peso a favor do projeto do governo. No Twitter, Lula recuperou um post de outubro de 2021 em que já defendia o Auxílio de R$ 600 quando Bolsonaro sugeria o valor de R$ 400. Nas pesquisas eleitorais, Lula tem mais de 70% das intenções de voto entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil.

