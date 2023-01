Lula ressuscita o “fantasma” do BNDES para o mercado financeiro

O presidente Lula foi categórico ao afirmar que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai voltar a “financiar projetos de engenharia para empresas brasileiras no exterior e para que países parceiros possam crescer”. A fala foi dada em viagem oficial à Argentina. O presidente já pensa em “criar condições” para financiar gasodutos no país vizinho. O movimento é similar ao de seus dois primeiros mandatos e ressuscita uma espécie de fantasma para o mercado financeiro. A leitura é a de que países como a Argentina estão renegociando suas dívidas e apresentam um cenário macroeconômico frágil e muito suscetível a calotes. “Trata-se de um país que diversas vezes deu calote em seus credores, colocando-os com CDS (risco-país) em mais de 4500 pontos, ante 250 pontos do Brasil. Em suma, representantes brasileiros foram à Argentina, um dos piores pagadores e emissores de moedas, sinalizar por empréstimos e a criação de uma moeda comum”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Por volta de 9h30, o dólar comercial abria o dia em leve alta de 0,25%, cotado a 5,219 reais, enquanto o futuro do Ibovespa negociava em baixa de 0,30%. A inflação medida pelo IPCA-15 em janeiro foi de 0,55%, levemente acima da projeção média do mercado, que era de 0,52%. No mercado internacional, as bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa depois da divulgação de índices de confiança na economia europeia.

