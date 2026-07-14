ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Lula repete Dilma e segura imposto da cerveja em ano de Copa

Governo promete manter a carga em 2027 e deixa para depois a calibragem do Imposto Seletivo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 09h45 | Atualizado em 14 jul 2026, 11h26
Saideira: o mercado de cerveja vem crescendo de forma tímida nos últimos anos
(FG Trade/Getty Images)
Continua após publicidade
Lula repete Dilma e segura imposto da cerveja em ano de Copa Priorizar nos meus resultados Google

O governo Lula decidiu recorrer a uma fórmula conhecida para atravessar um ano de Copa do Mundo e eleição presidencial: evitar, por enquanto, qualquer aumento da tributação sobre a cerveja.

Dario Durigan afirmou que a Fazenda pretende transportar para o Imposto Seletivo, em 2027, uma carga próxima à atualmente cobrada pelo IPI. A discussão sobre uma tributação progressiva de bebidas alcoólicas e cigarros ficaria para os anos seguintes.

Não se trata de defender aumento de impostos. O ponto é que o calendário escolhido pelo governo revela uma conveniência política evidente. Além da Copa, período em que cresce o consumo de bebidas, o Palácio do Planalto não quer transformar a cervejinha em mais uma fonte de desgaste para Lula durante a campanha.

A decisão repete a estratégia adotada por Dilma Rousseff em 2014. Às vésperas da Copa realizada no Brasil e da eleição presidencial, o então ministro Guido Mantega adiou por três meses uma correção tributária sobre cervejas e refrigerantes. Na época, chegou a anunciar um pacto com a indústria para que não houvesse aumento de preços durante o Mundial.

Siga
Continua após a publicidade

A semelhança não está apenas no adiamento. Mantega dizia que o ajuste seria feito posteriormente e de maneira diluída no tempo. Doze anos depois, Durigan fala em “transição suave” e em um Imposto Seletivo progressivo a ser discutido depois de 2027.

Nos bastidores, a manutenção da carga atual é uma vitória importante da indústria de bebidas. O setor pressiona para que a regulamentação preserve no novo sistema as vantagens e distorções acumuladas no regime antigo, inclusive benefícios relacionados à produção de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus.

Continua após a publicidade

O problema é que a própria Lei Complementar 214 estabelece que a definição das alíquotas do Imposto Seletivo não deve ficar condicionada à manutenção da carga tributária de setores ou categorias específicas. Criado para desestimular produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, o tributo começa a valer em 2027.

A alíquota final ainda dependerá de uma proposta do Executivo e da aprovação do Congresso. Até lá, a ordem é não mexer no preço da cerveja. A conta — ou a discussão sobre quem efetivamente deve pagá-la — fica para depois da Copa e da eleição.

Publicidade
TAGS:
Cerveja
Impostos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).