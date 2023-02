Lula quer levar privatização da Eletrobras à Justiça; bolsa reage nervosa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a disparar contra a privatização da Eletrobras. Em café da manhã com jornalistas de veículos alternativos nesta terça-feira, 7, o presidente afirmou que o processo de concessão da gigante de distribuição de energia foi “quase que uma bandidagem”. Lula também sinalizou que deve pedir para a Advocacia Geral da União (AGU) rever os termos e efeitos dos contratos. “Foi feito quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente o advogado-geral da União, [ele] vai entrar na Justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo”, afirmou. O presidente ainda disse que deseja ter “mais gente na direção e mais gente no conselho”.

O contrato de privatização da Eletrobras prevê que para formar maioria, qualquer acionista precisaria desembolsar um prêmio de 200% sobre o maior preço nos últimos 500 pregões. Hoje, tal movimento custaria algo em torno de 100 bilhões de reais para os cofres da União. Ainda assim, as ações da empresa sentem o baque. A Eletrobras fechou o dia em queda de 3,5% e acumula desvalorização de 12,5% no ano. “Alertamos para um período de volatilidade e pressão vendedora com um fluxo de notícias muito negativo, caso o governo siga nesse caminho. Portanto, antes de termos clareza sobre o que é discurso para uma plateia e o que é intenção real, as ações da elétrica devem seguir sofrendo”, avaliam os analistas da Ativa Investimentos.

