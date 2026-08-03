ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Lula promete reforçar Defesa com 28% da verba livre da pasta bloqueada

Governo tenta antecipar R$ 2,5 bilhões de 2027, enquanto promessa de maior apoio do BNDES ainda não prevê dinheiro novo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 3 ago 2026, 14h18
Lula, com barba e chapéu de palha, veste camisa branca e calça escura, erguendo o punho esquerdo enquanto fala ao microfone. Ao fundo, pessoas aplaudem, incluindo um homem de blazer azul e uma mulher de vestido vermelho
O presidente Lula na convenção do PT - 02/08/2026 (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)
Continua após publicidade
Lula promete reforçar Defesa com 28% da verba livre da pasta bloqueada Priorizar nos meus resultados Google

A promessa de Lula de ampliar os investimentos militares esbarra, por enquanto, nas decisões orçamentárias de seu próprio governo. Dos 15,55 bilhões de reais destinados às despesas discricionárias e ao PAC do Ministério da Defesa, 4,34 bilhões de reais estão bloqueados — o equivalente a 27,9% dos recursos que a pasta pode efetivamente manejar.

A trava é quase quatro vezes maior do que a média de 7,3% aplicada ao Executivo. Sozinha, a Defesa concentra 30,7% de todo o bloqueio imposto às despesas discricionárias e ao PAC do governo. Na revisão publicada na semana passada, a pasta recuperou apenas 19 milhões de reais dos 4,54 bilhões liberados aos órgãos federais.

Três dias depois, durante a convenção que oficializou sua candidatura, Lula afirmou que o Brasil “precisa investir na Defesa” e prometeu levar o assunto “muito a sério” em um eventual quarto mandato. Disse ainda que o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ajudará mais a indústria militar.

O governo tenta reforçar os projetos estratégicos ainda neste ano com outros 2,5 bilhões de reais. O dinheiro, porém, seria antecipado do limite previsto para 2027. O projeto enviado ao Congresso autoriza a despesa adicional agora, mas determina que o mesmo valor seja descontado no próximo exercício. Na prática, transfere recursos do ano seguinte para o ano eleitoral.

Siga
Continua após a publicidade

A proposta foi aprovada pelo Senado por 69 votos a zero em maio e ganhou urgência na Câmara em julho, mas ainda aguarda votação no plenário. Enquanto isso, o bloqueio permanece. O Ministério da Defesa tem até 6 de agosto para indicar quais programas terão as verbas efetivamente travadas.

A participação prometida ao BNDES também não veio acompanhada, até agora, de uma linha nova ou de recursos adicionais. O banco já aprovou 30,6 bilhões de reais na missão da Nova Indústria Brasil dedicada à soberania e à Defesa. Desse total, porém, 29,9 bilhões de reais — 97,9% — correspondem a crédito à exportação. Por enquanto, a promessa presidencial é de ampliar uma atuação que já existe, justamente quando o Orçamento caminha na direção contrária.

Publicidade
TAGS:
defesa
Luiz Inácio Lula da Silva
Ministério da Defesa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ESPECIAL ABRIL DAY

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).