“Lula precisa ter conselheiros pacificadores”, diz Doria sobre confrontos

VEJA Mercado em vídeo | 21 de junho.

As bolsas internacionais negociam em estabilidade na manhã desta quarta-feira, 21. Os investidores aguardam uma sessão no Congresso americano com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. No Brasil, a expectativa é pela votação do arcabouço fiscal no Senado e pela reunião do Copom no fim da tarde. O VEJA Mercado entrevista o ex-governador de São Paulo, João Doria, sobre o ambiente de negócios no país após seis meses de um novo governo.

Siga o Radar Econômico no Twitter