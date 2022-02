Lula ou Bolsonaro, não importa, banqueiro acredita em ciclo de commodities

Um importante banqueiro da Faria Lima tem dito a seus interlocutores que pouco importa quem ganha a eleição, se Lula ou Bolsonaro. Qualquer um deles vai surfar na onda de um ciclo de commodities gigantesco com uma demanda extraordinária da Índia por produtos brasileiros. Carne, frango, minério… Ele diz que a bolsa tem refletido isso, subindo fortemente em janeiro e com uma entrada extraordinária de estrangeiros. Até o dia 28 de janeiro, mais de 30 bilhões de reais entraram na B3, um recorde. Resumo da ópera: ele acredita que os economistas vão errar feio mais uma vez e que o Brasil vai crescer neste ano com muitas emissões de ações no caminho.

