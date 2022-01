Lula não falou para o mercado, mas o mercado ouviu Lula

VEJA Mercado | Fechamento | 19 de janeiro.

O ano eleitoral já começou para o mercado financeiro. A coletiva do ex-presidente Lula na manhã desta quarta-feira veio no tom moderado que os investidores esperavam e alavancou a bolsa de valores em um dia de estresse nos mercados americanos. Lula falando que quer Geraldo Alckmin como seu vice e que cogita aliança com a centro-direita soou como música para a Faria Lima. “O mercado entende que Lula vai ganhar e que cada sinal ao centro é importante. Ele não falou ao mercado, mas o mercado acabou ouvindo”, diz André Perfeito, economista da corretora Necton. O Ibovespa fechou em alta de 1,26%, aos 108.013 pontos. O dólar caiu 1,70%, a 5,465 reais. Lá fora, índices como o Nasdaq e o Dow Jones fecharam em quedas de 3,1% e 0,9%, nessa ordem.

Importante ressaltar que antes mesmo da fala do ex-presidente, que ocorreu por volta de 11h, o Ibovespa já subia mais de 1%, sinal de que as apostas num discurso moderado eram altas. “Ele deve colocar alguém moderado de vice como fez com José Alancar e fazer uma política não tão exótica. Com isso, o mercado já começa a avaliar quais setores podem podem ser beneficiados por um governo Lula. Varejo, educação e construção foram dos mais beneficiados nos mandatos dele”, diz Perfeito. As altas mais expressivas do Ibovespa vieram desses setores, embora seja preciso ressaltar que estes são papéis muito baratos e que caíram mais de 50% em 2021. A varejista Americanas e a incorporadora Cyrella subiram 9,7% e 7,5%, respectivamente.

O destaque negativo ficou por conta da Petrobras, que caiu 0,5%. “A indicação do ex-presidente de que quer um estado forte e as estatais como catalisadoras da economia foi um ponto que não caiu bem para o mercado”, diz Vitor Carettoni, diretor da mesa de renda variável da gestora Lifetime. Outras petrolíferas, como 3R Petroleum e PetroRio, subiram 1,42% e 0,25%, respectivamente. O petróleo brent fechou em alta de 0,63%, a 88,1 dólares o barril.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.