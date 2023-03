Lula insiste em atacar Campos Neto e Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a subir o tom contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e contra a Petrobras. Em entrevista à BandNews, o presidente voltou a se referir a Campos Neto como “esse cidadão” e afirmou que o país “não pode ficar refém de um único homem”. Além disso, aumentou as críticas em cima da política de preços e de dividendos da Petrobras, como já havia feito na quinta-feira, 3. As declarações em nada ajudar a melhorar a estabilidade no país e alimentam um clima chulo que desvia totalmente a atenção das pautas necessárias para o país crescer. As ações da Petrobras recuaram quase 3% na véspera diante da escalada de incertezas a respeito do futuro da estatal. Nem mesmo o lucro histórico da companhia foi capaz de dar tração aos papéis. Resta saber se a postura impertinente do presidente já está precificada pelo mercado ou se teremos um novo dia de estresse na bolsa de valores. Antes dos pregões começarem, os índices futuros locais negociavam em estabilidade.

