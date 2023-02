Lula, Haddad e Prates vão afinar os ponteiros sobre os combustíveis?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, nesta segunda-feira, 27, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para definir os ditames da política ensejada pelo governo de reonerar os combustíveis. A reunião é uma oportunidade de ouro para que o governo afine o discurso sobre a proposta, colocada à prova por aliados de Lula, como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que criticou a medida do Ministério da Fazenda. O mercado observa os sinais que serão emitidos depois do encontro entre o presidente, o ministro e o comandante da estatal. A isenção dos tributos termina nesta terça-feira 28.

Siga o Radar Econômico no Twitter