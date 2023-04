Lula ganha novas armas na briga contra o Banco Central

VEJA Mercado em vídeo | 11 de abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou munição na briga contra o Banco Central. A inflação no país está no menor patamar em mais de dois anos e dentro da meta estipulada pelo BC. Essa combinação de fatores representa uma carta e tanto na manga do governo federal na tentativa de convencer o Banco Central a baixar os juros. A boa notícia para Lula e a reação surpreendente da bolsa de valores são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 11.

