Lula está no preço, seca está no preço, Ucrânia sai do preço

VEJA Mercado | Abertura | 15 de fevereiro.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi perguntando ontem pela jornalista Miriam Leitão se uma eventual vitória do ex-presidente Lula estava no preço e ele disse que, “nos preços de mercado, o que tem acontecido mais recentemente é uma eliminação de vários preços que mostram o risco da passagem de um governo para outro. Quando olha esses preços, eles atenuaram. Significa que o mercado passou a ser menos receoso da passagem de um governo para outro”. Ou seja, apesar de todas as ressalvas sobre o tempo da eleição, Lula parece já estar no preço. O que obviamente não significa que não teremos reações mais apaixonadas na medida em que as eleições se aproximam. Mas por estes dias, não é Lula ou a eleição que estão sendo analisados com cuidado. Mas a guerra na Ucrânia. Hoje, o governo russo anunciou que vai retirar parte das tropas. Mesmo com sinalizações dúbias, os investidores na Europa e Estados Unidos respiraram aliviados e os mercados sobem nesta terça-feira.

No Brasil, o que tem chamado a atenção são os preços dos alimentos, um componente importante dos índices oficiais de inflação. Consultorias econômicas como a MB, alertam para a seca que tem atingido algumas regiões do país, quebrando safras, e fazendo com que os preços dos alimentos subam. O IGP 10 divulgado pela FGV nesta manhã mostra uma alta de 1,98% em fevereiro, puxado pelas commodities inclusive de alimentos como milho. Então, por enquanto, estamos assim: Lula está no preços, a seca está começando a atingir os preços e a Ucrânia saindo dos preços.

