Lula e Bolsonaro deveriam “proferir palavras de harmonia”, diz Temer

Em seu discurso de abertura no evento Brazil Conference, o ex-presidente Michel Temer comentou, nesta segunda-feira, 14, as manifestações golpistas que ocupam as frentes de quartéis e estradas. “Fala-se muito em polarização. Mas esse conceito está mais ligado à questão de embate de ideias do que com o que de fato acontece hoje com o Brasil. Isso se chama radicalização, causando cenas como as assistidas, lamentavelmente, também aqui em Nova York”, disse Temer. O ex-presidente se referia ao pequeno grupo que se reuniu para protestar contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), convidados para o evento.

Temer disse ainda que tanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quanto o atual mandatário, Jair Bolsonaro, deveriam “proferir palavras de harmonia” ao invés de incitar a polarização política. “Tanto o presidente atual quanto o presidente eleito deveriam proferir palavras de harmonia em referência ao texto constitucional. Em vez de fazer críticas com palavras duras, eles deveriam tranquilizar o país e chamar para governar o país e reconstruir o Brasil”, afirmou Temer. Ao sucedê-lo como palestrante, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, elogiou a fala de Temer e disse que o ex-presidente “merecia mais tempo”.

