Lula diz que vai evitar privatização de três estatais

Em discurso a moradores de uma ocupação em Sumaré (SP), o ex-presidente Lula voltou a disparar contra a concessão de empresas estatais à iniciativa privada e ressaltou que vai tentar evitar a privatização de três delas caso seja eleito. “Quero cumprimentar os companheiros dos Correios. Nós vamos brigar, vamos tentar evitar que os Correios sejam privatizados, vamos evitar que a Eletrobras seja privatizada, que o Banco do Brasil seja privatizado”, disse o ex-presidente ao lado de outros líderes do PT como Fernando Haddad e Alexandre Padilha. “Vamos recuperar a Petrobras para o povo brasileiro”, completou. Enquanto o projeto de desestatização do Banco do Brasil nem saiu do papel, a privatização do Correios está engavetada no Senado e a da Eletrobras está para ser destravada no Tribunal de Contas da União (TCU). Mesmo assim, Lula faz questão de reforçar que fará tudo que for possível para evitar que essas pautas avancem.

