Lula deve assinar medida com a qual Paes sonha no aeroporto do Galeão

A assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da portaria proposta pela gestão do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que limita os voos do Santos Dumont para revitalizar o Galeão, está prevista para a próxima vez que o presidente visitar a cidade maravilhosa. Lula deverá desembarcar no aeroporto internacional e rubricar a papelada no próprio terminal.

