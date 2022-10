Lula defende “política fiscal responsável” em carta aberta

Atualizado em 27 out 2022, 17h26 - Publicado em 27 out 2022, 17h14

Por Victor Irajá Atualizado em 27 out 2022, 17h26 - Publicado em 27 out 2022, 17h14

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou uma carta na qual afirma que, se eleito, seguirá uma política fiscal “responsável”, que alinhe o respeito às contas públicas à preocupação social — em linha com o que dizem o petista e o economista Henrique Meirelles. “A política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, com compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o país da estagnação”, diz o texto. Na carta batizada de Carta para o Brasil do Amanhã, Lula elenca 13 pontos que envolvem, entre eles, a busca pelo “desmatamento zero” da Amazônia e a construção de uma “nova legislação trabalhista”.

